Домашнее насилие – социальная проблема!

В рамках проведения Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, учрежденного Организацией Объединенных Наций с 25 ноября стартовала ежегодная информационно-просветительская акция «16 дней без насилия!», направленная на привлечение внимания к такой проблеме, как домашнее насилие и оказание помощи в решении проблем семейного неблагополучия. Домашнее насилие – это серьёзная проблема многих семей, и не все его жертвы знают, как найти ее решение. Очень часто домашнее насилие происходит от того, что многие не знают своих прав, не знают, куда обратится с такой проблемой.

Если Вам нужна помощь и содействие в решении сложившейся ситуации, то Вы всегда можете обратиться в УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» по адресу: г. Бобруйск, 50 лет ВЛКСМ, д.19, телефон 72-73-77.

А.А.Сулимова, заведующий отделением социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания.