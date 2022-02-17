Домашнее насилие – это не семейный конфликт, это преступление!

Что такое насилие?

Очередная пощечина? Угрозы? Оскорбления? Унижения? Принуждение к сексуальным отношениям? Избиения?

Существуют различные виды домашнего насилия:

Физическое, морально-психологическое, словесные оскорбления или унижения, шантаж, экономический шантаж, сексуальное принуждение, изоляция, манипулирование детьми.

Вы подвергаетесь домашнему насилию если:

Вы боитесь своего партнера

Ваш партнер применяет физическую силу, толкает, бьет, душит и т.п.

Ваш партнер постоянно критикует Вас за внешний вид, приготовление пищи, поведение и пр.

Ваш партнер унижает или оскорбляет Вас наедине или в присутствии других

Ваш партнер запрещает Вам видеться с родственниками, контролирует где и как Вы проводите время

Ваш партнер намеренно повреждает предметы быта, уничтожает Ваши личные вещи или предметы, которые Вам дороги

Ваш партнер заставляет Вас вступать в интимные отношения против Вашей воли или в неприемлемой для Вас форме

Ваш партнер полностью контролирует Ваши доходы и расходы

Ваш партнер шантажирует Вас разрывом отношений, если Вы не выполняете его условия

Ваш партнер угрожает отобрать у Вас детей

Ваш партнер угрожает лишить Вас совместно нажитого имущества; выгнать из квартиры

Что еще нужно знать о домашнем насилии:

Насилие может произойти в любой семье, независимо от места жительства, социальной и национальной принадлежности

Алкогольное опьянение часто используется обидчиками в качестве оправдания, однако употребление алкоголя не является причиной насильственного поведения

Если партнер ударил Вас, то это повториться снова

Со временем акты насилия совершаются чаще и более становятся жестокими

Если Вы стали жертвой домашнего насилия Вы можете обратиться за помощью:

Круглосуточный единый номер милиции – 102

Телефон экстренной психологической помощи 8 – 0225 72-52-38

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница 8 (0222) 47-31-61 (круглосуточно)

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»,

72-02-45, 73-09-22

Психолог Цыганкова Мария, учреждение «Территориальный Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»

Наш адрес: ул. К. Либкнехта, д.58.

Время работы:

понедельник 12.00- 19.00

вторник-пятница 9 00 — 1600

Обеденный перерыв: 13 00 — 14 00

Выходной: суббота, воскресенье.