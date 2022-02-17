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Профилактика

Домашнее насилие – это не семейный конфликт, это преступление!

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Домашнее насилие – это не семейный конфликт, это преступление!

Что такое насилие?

Очередная пощечина? Угрозы? Оскорбления? Унижения? Принуждение к сексуальным отношениям? Избиения?

Существуют различные виды домашнего насилия:

Физическое, морально-психологическое, словесные оскорбления или унижения, шантаж, экономический шантаж, сексуальное принуждение, изоляция, манипулирование детьми.

Вы подвергаетесь домашнему насилию если:

  • Вы боитесь своего партнера
  • Ваш партнер применяет физическую силу, толкает, бьет, душит и т.п.
  • Ваш партнер постоянно критикует Вас за внешний вид, приготовление пищи, поведение и пр.
  • Ваш партнер унижает или оскорбляет Вас наедине или в присутствии других
  • Ваш партнер запрещает Вам видеться с родственниками, контролирует где и как Вы проводите время
  • Ваш партнер намеренно повреждает предметы быта, уничтожает Ваши личные вещи или предметы, которые Вам дороги
  • Ваш партнер заставляет Вас вступать в интимные отношения против Вашей воли или в неприемлемой для Вас форме
  • Ваш партнер полностью контролирует Ваши доходы и расходы
  • Ваш партнер шантажирует Вас разрывом отношений, если Вы не выполняете его условия
  • Ваш партнер угрожает отобрать у Вас детей
  • Ваш партнер угрожает лишить Вас совместно нажитого имущества; выгнать из квартиры

Что еще нужно знать о домашнем насилии:

  • Насилие может произойти в любой семье, независимо от места жительства, социальной и национальной принадлежности
  • Алкогольное опьянение часто используется обидчиками в качестве оправдания, однако употребление алкоголя не является причиной насильственного поведения
  • Если партнер ударил Вас, то это повториться снова
  • Со временем акты насилия совершаются чаще и более становятся жестокими

Если Вы стали жертвой домашнего насилия Вы можете обратиться за помощью:

  • Круглосуточный единый номер милиции – 102
  • Телефон экстренной психологической помощи 8 – 0225 72-52-38
  • ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница  8 (0222) 47-31-61 (круглосуточно)
  • Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения  Ленинского района г. Бобруйска»,

72-02-45,  73-09-22

Психолог  Цыганкова Мария, учреждение «Территориальный Центр социального обслуживания населения Ленинского  района г. Бобруйска»

Наш адрес: ул. К. Либкнехта, д.58.

Время работы:

понедельник 12.00- 19.00

вторник-пятница 9 00 — 1600

Обеденный перерыв: 13 00 — 14 00 

Выходной: суббота, воскресенье.

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