Домашнее насилие – это не семейный конфликт, это преступление!

Что такое насилие?
Очередная пощечина? Угрозы? Оскорбления? Унижения? Принуждение к сексуальным отношениям? Избиения?
Существуют различные виды домашнего насилия:
Физическое, морально-психологическое, словесные оскорбления или унижения, шантаж, экономический шантаж, сексуальное принуждение, изоляция, манипулирование детьми.
Вы подвергаетесь домашнему насилию если:
- Вы боитесь своего партнера
- Ваш партнер применяет физическую силу, толкает, бьет, душит и т.п.
- Ваш партнер постоянно критикует Вас за внешний вид, приготовление пищи, поведение и пр.
- Ваш партнер унижает или оскорбляет Вас наедине или в присутствии других
- Ваш партнер запрещает Вам видеться с родственниками, контролирует где и как Вы проводите время
- Ваш партнер намеренно повреждает предметы быта, уничтожает Ваши личные вещи или предметы, которые Вам дороги
- Ваш партнер заставляет Вас вступать в интимные отношения против Вашей воли или в неприемлемой для Вас форме
- Ваш партнер полностью контролирует Ваши доходы и расходы
- Ваш партнер шантажирует Вас разрывом отношений, если Вы не выполняете его условия
- Ваш партнер угрожает отобрать у Вас детей
- Ваш партнер угрожает лишить Вас совместно нажитого имущества; выгнать из квартиры
Что еще нужно знать о домашнем насилии:
- Насилие может произойти в любой семье, независимо от места жительства, социальной и национальной принадлежности
- Алкогольное опьянение часто используется обидчиками в качестве оправдания, однако употребление алкоголя не является причиной насильственного поведения
- Если партнер ударил Вас, то это повториться снова
- Со временем акты насилия совершаются чаще и более становятся жестокими
Если Вы стали жертвой домашнего насилия Вы можете обратиться за помощью:
- Круглосуточный единый номер милиции – 102
- Телефон экстренной психологической помощи 8 – 0225 72-52-38
- ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница 8 (0222) 47-31-61 (круглосуточно)
- Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»,
72-02-45, 73-09-22
Психолог Цыганкова Мария, учреждение «Территориальный Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»
Наш адрес: ул. К. Либкнехта, д.58.
Время работы:
понедельник 12.00- 19.00
вторник-пятница 9 00 — 1600
Обеденный перерыв: 13 00 — 14 00
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