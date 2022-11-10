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Доллар подорожал, евро, российский рубль и юань подешевели на торгах 10 ноября

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Доллар подорожал, евро, российский рубль и юань подешевели на торгах 10 ноября

Доллар подорожал, евро, российский рубль и юань подешевели на торгах 10 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подешевел на Br0,0078 до Br2,4499 за 1 евро.

Доллар подорожал на Br0,0003 - его курс составил Br2,4579 за $1.

Курс юаня упал на Br0,0006 и стал Br3,3786 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0143 и составил Br4,0047 за 100 российских рублей.

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