Доллар подорожал, евро, российский рубль и юань подешевели на торгах 10 ноября
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Доллар подорожал, евро, российский рубль и юань подешевели на торгах 10 ноября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на Br0,0078 до Br2,4499 за 1 евро.
Доллар подорожал на Br0,0003 - его курс составил Br2,4579 за $1.
Курс юаня упал на Br0,0006 и стал Br3,3786 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0143 и составил Br4,0047 за 100 российских рублей.
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