Доллар и евро на торгах 16 сентября подешевели, российский рубль подорожал
БелТА 14 0
Доллар и евро на торгах 16 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подешевел на Br0,0074 до Br2,485 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0197 - его курс составил Br2,9267 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0043 и составил Br3,4303 за 100 российских рублей.
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