Доллар и евро на торгах 16 сентября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подешевел на Br0,0074 до Br2,485 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0197 - его курс составил Br2,9267 за 1 евро.

Курс российского рубля вырос на Br0,0043 и составил Br3,4303 за 100 российских рублей.