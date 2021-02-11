«Долина страха» — самая неизвестная повесть о Шерлоке Холмсе, которую запрещали в СССР
Разборки с Мориарти, натуралистичные убийства и зашифрованные письма
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В полных собраниях сочинений о Шерлоке Холмса почти всегда отсутствует повесть «Долина страха» — одна из четырех главных повестей Конан Дойла, в которой лучше всего раскрываются отношения сыщика с его заклятым врагом профессором Мориарти. Bookmate Journal сравнили это произведение с остальными текстами о приключениях Холмса и расскажут, почему оно попало под цензуру в Советском Союзе.
До выхода нового перевода в 2008 году повесть почти не появлялась в российских изданиях, а разыскать ее можно было только в любительских адаптациях из неофициальных публикаций. Большинство нынешних полных собраний выпускается на основе прижившихся советских переводов и изданий, а в СССР публикация «Долины страха» была под негласным запретом и никогда не попадала в многотомники Конан Дойла. Чем же могла не угодить советской цензуре повесть про Шерлока? Все дело кроется в содержании и реальных событиях, вдохновивших писателя на создание этой истории.
Повесть представляет собой образцовый пример герметичного детектива с неожиданным (по меркам начала XX века) сюжетным поворотом. В начале Шерлок Холмс получает зашифрованное письмо от могущественного профессора Мориарти с указанием, что некоему мистеру Дугласу угрожает смертельная опасность. Через несколько минут в гостиной на Бейкер-стрит появляется полицейский из Скотленд-Ярда, сообщающий, что недалеко от Лондона жестоко убили Джона Дугласа выстрелом в лицо из двуствольной винтовки. «Долина страха» весьма натуралистична в плане изображения сцен насилия и жестокости, что можно редко встретить в рассказах о делах Холмса.
Как и все каноничные повести о Холмсе, «Долина страха» разделена на две части. После экспозиции с получением загадочного письма рассказывается о произошедших много лет назад событиях, которые и привели к загадочному убийству. Предыдущие классические произведения о мастере дедукции — «Знак четырех» и «Этюд в багровых тонах» — строились по такому же принципу, в них во второй части всегда был приквел от лица жертв преступления. Так что это одновременно уникальная история из жизни сыщика и стандартный сюжет, созданный по всем приемам и клише Конан Дойла.
И во всей этой истории незримо присутствует дух профессора Мориарти, который напрямую замешан в каждом аспекте запутанного дела, а герои повести регулярно сравнивают его со спрутом, запустившим свои щупальца во все криминальные структуры Британии. Пожалуй, ни в одном произведении о Шерлоке Холмсе личность его заклятого противника не раскрывается так полно и подробно, как в «Долине страха».
В «Долине страха» есть еще одна особенность — неожиданная и переворачивающая ход расследования концовка. Для двух школ классического детектива, Агаты Кристи и Конан Дойла, стиль завершения истории всегда был основным различием. У королевы детектива Кристи чаще всего обыкновенные люди собираются в одном месте по условному поводу, после чего один из них совершает убийство. Зато финальный твист всегда оказывается шокирующим и только в конце читатель понимает, что все улики в тексте расставлены для того, чтобы он мог и сам вычислить преступника раньше сыщика.
У Конан Дойла же, как правило, потрясает воображение именно завязка, всегда запутанная и мрачная (стоит вспомнить особенно пугающие рассказы «Человек с побелевшим лицом» и «Пять зернышек апельсина»), но финальное объяснение чаще всего сводится к гениальности Холмса, решившего проблему в уме за полчаса или даже не выходя из дома. В «Долине страха» же и завязка оказывается безумно интригующей, и финальная разгадка преступления придумана автором намеренно для того, чтобы поразить читателей. Так что повесть представляется эталонным детективным произведением, из-за чего решение вычеркивать ее из списков опубликованных в СССР сочинений кажется как минимум странным.
По мнению многих исследователей, негласный запрет вызвал сюжет второй части повести, где главным героем выступает жертва убийства Дуглас за годы до описываемых в начале текста обстоятельств. За основу истории Конан Дойл взял реальные события, произошедшие в конце XIX века в США. Таинственную организацию, преследующую помещика Дугласа, писатель списал с тайного общества ирландских шахтеров под названием «Молли Магуайерс» — трудящихся на угольных шахтах Пенсильвании. Группа шахтеров с богатой историей профсоюзных бунтов и стачек составила свод правил, подобный законам масонской ложи, и в конце концов превратилась в целую мафиозную группировку, промышлявшую грабежом и убийствами. Сэр Артур практически полностью перенес эти события в сюжет — советской цензуре не понравилось негативное изображение роли профессиональных союзов в жизни американских рабочих, которое дискредитировало саму идею профсоюзного движения. Учитывая, как натуралистично и подробно описаны у Конан Дойла преступления шайки «Чистильщиков», это вполне могло вызвать негодование у советских редакторов. Существует мнение, что инициатором запрета был сам Корней Чуковский, который горячо любил Конан Дойла, но не мог вынести, что в повести на равных с самим великим сыщиком действует и американец Джон Дуглас, смело внедрившийся в масонскую ложу с целью разоблачить преступников.
Как бы то ни было, сейчас повесть доступна в современном переводе и ни о каких запретах на ее публикацию речи не идет. Стоит заметить, что и в Британии произведение не принадлежит к числу популярных историй о Шерлоке Холмсе. Публикация повести совпала с началом Первой мировой войны, и история об американских шахтерах тогда мало волновала людей — она просто затерялась и забылась на фоне следующего сборника «Его прощальный поклон», где Холмс внедряется в немецкую шпионскую сеть и работает на благо родины. В любом случае «Долина страха» остается образцом детективного произведения, которое даже многие поклонники творчества сэра Артура Конан Дойла по известным причинам могли пропустить, а значит, теперь есть шанс ознакомиться с повестью с такой непростой судьбой.