«Долина страха» — самая неизвестная повесть о Шерлоке Холмсе, которую запрещали в СССР

Повесть представляет собой образцовый пример герметичного детектива с неожиданным (по меркам начала XX века) сюжетным поворотом. В начале Шерлок Холмс получает зашифрованное письмо от могущественного профессора Мориарти с указанием, что некоему мистеру Дугласу угрожает смертельная опасность. Через несколько минут в гостиной на Бейкер-стрит появляется полицейский из Скотленд-Ярда, сообщающий, что недалеко от Лондона жестоко убили Джона Дугласа выстрелом в лицо из двуствольной винтовки. «Долина страха» весьма натуралистична в плане изображения сцен насилия и жестокости, что можно редко встретить в рассказах о делах Холмса.

Как и все каноничные повести о Холмсе, «Долина страха» разделена на две части. После экспозиции с получением загадочного письма рассказывается о произошедших много лет назад событиях, которые и привели к загадочному убийству. Предыдущие классические произведения о мастере дедукции — «Знак четырех» и «Этюд в багровых тонах» — строились по такому же принципу, в них во второй части всегда был приквел от лица жертв преступления. Так что это одновременно уникальная история из жизни сыщика и стандартный сюжет, созданный по всем приемам и клише Конан Дойла.

И во всей этой истории незримо присутствует дух профессора Мориарти, который напрямую замешан в каждом аспекте запутанного дела, а герои повести регулярно сравнивают его со спрутом, запустившим свои щупальца во все криминальные структуры Британии. Пожалуй, ни в одном произведении о Шерлоке Холмсе личность его заклятого противника не раскрывается так полно и подробно, как в «Долине страха».

В «Долине страха» есть еще одна особенность — неожиданная и переворачивающая ход расследования концовка. Для двух школ классического детектива, Агаты Кристи и Конан Дойла, стиль завершения истории всегда был основным различием. У королевы детектива Кристи чаще всего обыкновенные люди собираются в одном месте по условному поводу, после чего один из них совершает убийство. Зато финальный твист всегда оказывается шокирующим и только в конце читатель понимает, что все улики в тексте расставлены для того, чтобы он мог и сам вычислить преступника раньше сыщика.

У Конан Дойла же, как правило, потрясает воображение именно завязка, всегда запутанная и мрачная (стоит вспомнить особенно пугающие рассказы «Человек с побелевшим лицом» и «Пять зернышек апельсина»), но финальное объяснение чаще всего сводится к гениальности Холмса, решившего проблему в уме за полчаса или даже не выходя из дома. В «Долине страха» же и завязка оказывается безумно интригующей, и финальная разгадка преступления придумана автором намеренно для того, чтобы поразить читателей. Так что повесть представляется эталонным детективным произведением, из-за чего решение вычеркивать ее из списков опубликованных в СССР сочинений кажется как минимум странным.