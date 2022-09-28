Доктор развенчала миф о том, что наркоз уменьшает продолжительность жизни

Одна из гостей программы рассказала, что ей назначили гастроскопию. По словам женщины, в этом случае ее больше всего пугает наркоз, который якобы уменьшает продолжительность жизни на пять лет.

– Что касается анестезии, наркоза, или седации, то в настоящее время используются абсолютно безопасные средства, тем более при гастроскопии, которая занимает 10–15 минут. Никакого уменьшения продолжительности жизни на пять лет при этом не происходит, это доказанный факт. Более того, через два-три часа человек может спокойно идти домой и при этом прекрасно себя чувствовать, – обратила внимание Татьяна Шаповаленко.

Наряду с этим доктор рассказала, всегда ли нужен наркоз при гастроскопии.

– Если у пациента нет выраженного рвотного рефлекса и повышенной чувствительности верхних дыхательных путей, то гастроскопия достаточно переносится и без седации. Для этого необязательно проводить наркоз. Но если пациент боится и у него есть определенное раздражение верхних дыхательных путей и верхних отделов пищеварительного тракта при введении гастроскопа, тогда лучше использовать седацию, – отметила Татьяна Шаповаленко.