Доктор рассказал, почему может прыгать уровень сахара в крови у здоровых людей

Когда речь заходит о повышенном уровне сахара в крови, многие думают, что это напрямую связано с сахарным диабетом. Но и у здоровых людей уровень сахара может значительно меняться. Под воздействием внешних и внутренних факторов, могут происходить резкие скачки сахара в крови. Основной причиной является наличие у человека предрасположенности к возникновению сахарного диабета и употребление большого количества сладкого. Но это не все причины, по которым резко меняется уровень сахара. Подробнее об этом расскажет Наталия Карлович, врач-эндокринолог высшей категории, руководитель Республиканского центра эндокринологии.