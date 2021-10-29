Доктор Малышева рассказала, что делать тем, кто привился от COVID-19 и всё-таки заболел

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в своем Instagram 28.10.21 дала совет тем, кто заразился новым коронавирусом COVID-19 после вакцинации.

Иммунитет, как объяснила теледоктор, после введения 1-й дозы вакцины только начинает формироваться. Иммунитет формируется только через месяц после 1-й прививки, а о полной защите от коронавирусной инфекции можно говорить только через 2-3 недели после 2-го укола.

Елена Малышева обратила внимание на то, что пока иммунитет не сформировался, люди перед COVID-19 остаются беззащитны и могут им заболеть.

В случае, если произошло заражение, врач посоветовала сдать анализ на антитела и показаться специалисту. Тот на основе результата должен решить, стоит ли пациенту делать 2-ю прививку.

Инфекция работает в организме как прививка, поэтому необходимость во второй дозе может отпасть.