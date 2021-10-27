Доктор Евгений Комаровский рассказал, как отличить коронавирус COVID-19 от гриппа

Известный доктор Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина» назвал основное отличие коронавируса COVID-19 от гриппа.

По словам Комаровского, симптоматика заболеваний идентична — у гриппа нет ни одного симптома, который бы не проявлялся при коронавирусе.

Даже потеря обоняния, которую относят к отличительным симптомам ковида, встречается при гриппе. Только анализы и тесты однозначно покажут, чем пациент болеет. Единственное отличие коронавирусной инфекции от гриппа состоит в том, что при COVID-19 состояние может резко ухудшится лишь на второй неделе после заражения, в то время как грипп же сразу «валит с ног».

newsbel.by