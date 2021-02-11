Президента Беларуси выступил с докладом на VI Всебелорусском народном собрании
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступил с докладом во время шестого Всебелорусского народного собрания, которое проходит в Минске 11-12 февраля под девизом «Единство. Развитие. Независимость».
Глава государства приветствовал участников форума, отметив, что именно они в эти дни являются хозяевами столицы и страны.
Александр Лукашенко прежде всего поблагодарил местные органы власти за проведение в преддверии форума диалоговых площадок в различных городах, где люди смогли обсудить существующие проблемы и предложить варианты их решения.
Президент заявил, что участники VI Всебелорусского народного собрания сегодня хозяева белорусской столицы и страны в целом. «Меньше смотрите в разного рода каналы, живите своей жизнью, - призвал глава государства. - Нас качали до сих пор, качают сейчас, особенно вас (я уже привыкший), будут качать и потом. Как в народе говорят, особо не парьтесь. Живите своим умом. Вы - законные представители народа Беларуси, трудовых коллективов, общественных организаций».
Александр Лукашенко добавил, что не стоит ждать от нынешнего форума решения глобальных проблем. «Мы их обозначаем. Мы говорим о том, как будем развиваться в предстоящее пятилетие. Может, удастся заглянуть и за горизонты, - отметил он. - Вы хозяева, если хотите выступить, высказать свое слово, выходите к микрофону и говорите как хозяева. Вы не парубки, не должны ни под кого подстраиваться. Мы переживаем очень сложный момент и должны быть открыты, честны и порядочны перед собой, своими семьи, друзьями, любимыми, людьми и белорусским народом».
После краткого выступления главы государства участники форума избрали Президиум Всебелорусского народного собрания в предложенном составе. Причем было решено избирать его не персонально, а в целом.
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