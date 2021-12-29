Доходы бюджета Могилевской области на 56,7% сформированы плательщиками госсектора экономики

Доходы бюджета Могилевской области на 56,7% сформированы плательщиками государственного сектора экономики. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"От организаций государственного сектора экономики за январь - ноябрь 2021 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило Br827,8 млн, - отметили в пресс-центре. - На их долю приходится 56,7% общих поступлений. Всего в консолидированный бюджет области за 11 месяцев поступило почти 1,46 млрд".

От организаций негосударственного сектора поступило Br512,1 млн (35,1%), индивидуальные предприниматели уплатили Br64,4 млн (4,4%), физические лица - Br55,5 млн (3,8%).

По данным на 1 декабря, в Могилевской области числится 419,2 тыс. действующих плательщиков, в том числе 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 377,3 тыс. физических лиц.