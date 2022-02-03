Доходы бюджета Бобруйска выросли на 12,5% в 2021 году

В Бобруйске доходы городского бюджета возросли на 12,5% в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"За январь-декабрь 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило Br280,1 млн, - отметили в пресс-центре. - Доходы бюджета по сравнению с 2020 годом увеличились на 12,5%, или на Br31,2 млн в фактическом исчислении".

Удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений за 2021 год составил 89,9%, или Br251,8 млн. Индивидуальными предпринимателями уплачено в бюджет Br14,3 млн (5,1%), поступления от физических лиц составили Br14 млн (5%).

В числе основных бюджетообразующих источников - подоходный налог (38,1%), НДС (15,8%), акцизы (9,5%), налог на прибыль (8,9%), налог при упрощенной системе налогообложения (5,3%), налог на недвижимость (5,2%).

По итогам 2021 года наибольший вклад в бюджет внесли ЗАО "Бобруйский бровар", СООО "Оазис Груп", ОАО "Красный пищевик", филиал "Бобруйскводоканал" УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал", ОАО "Бобруйский завод КПД". Удельный вес поступивших от них платежей составил 26,5%.

Всего по состоянию на 1 января 2022 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит более 70,2 тыс. плательщиков налогов (сборов, пошлин), в том числе почти 2,5 тыс. организаций, свыше 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 62,2 тыс. физических лиц. По сравнению с началом прошлого года количество плательщиков увеличилось более чем на 16,2 тыс.