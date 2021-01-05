Добрый сказочник из Японии: Хаяо Миядзаки — 80 лет!

Крестный отец полнометражной анимации дебютировал в 1979 году — и его работы стали неотъемлемой частью японской культуры, а затем и достоянием мирового кинематографа. Чего стоят одни только «Унесенные призраками», которые до сих пор остаются самым кассовым фильмом на родине режиссера. Миядзаки и его студию Гибли, основанную в 1985 году, часто называют японским ответом Уолту Диснею — но во многих отношениях мастер стал неподражаемым оригиналом. Time Out поздравляет его с днем рождения и вспоминает историю творческого пути великого сказочника.
Детство и начало карьеры
Хаяо Миядзаки родился 5 января 1941 года в городе Акэбоно-те. Позже он не раз признавался, что чувствовал угрызения совести, потому что в военные годы жил довольно комфортно, будучи сыном специалиста по боеприпасам. Его отец заведовал фабрикой «Миядзаки Эйрплейн» по производству деталей для самолетов: именно там мальчик всей душой полюбил летательные аппараты, которые впоследствии не раз появятся в его творчестве.
Миядзаки рос во времена, когда японские комиксы стали крупной отраслью национального книгоиздательства. После того, как в 1947 году Осаму Тэдзука выпустил свою работу «Новый Остров сокровищ» и она обрела фантастическую популярность в послевоенной Японии, его стали считать основателем современной манги.
Хаяо хотел пойти по стопам своего кумира и даже пытался копировать его стиль в рисовании, но в итоге уничтожал все созданные работы. Он мечтал обрести свой собственный почерк — но это давалось ему с трудом, так как мальчик привык изображать только военную технику.
В 1958 году, уже будучи старшеклассником, юноша посмотрел в кино первую цветную анимационную ленту: это была адаптация китайской сказки под названием «Легенда о белой змее». Чуть позже он познакомился и со «Снежной королевой» Льва Атаманова. Именно тогда Миядзаки впервые задумался о том, чтобы стать аниматором — ему хотелось рассказывать детям о добре в этом мире.
Закончив в итоге факультет политики и экономики университета Гакусюин, Хаяо пошел работать на киностудию Тоэй, где и познакомился с Исао Такахатой, ставшим для Миядзаки близким другом, соавтором многих произведений и сооснователем знаменитой студии Гибли.
Путь к режиссуре
Миядзаки начал свою карьеру в Toei Animation в качестве фазовщика. После того, как он переписал концовку «Космического приключения Гулливера», и картина успешно прошла в Японии, дирекция киностудии заметила талант юноши — однако повышения ему так и не предложила. Миядзаки продолжал выполнять различные поручения в течение десятилетия, пока не смог снять свой первый полнометражный фильм «Люпин III: замок Калиостро», вышедший в 1979 году.
После успеха своей следующей работы «Навсикая из Долины ветров» он стал соучредителем студии Ghibli, где продолжал создавать множество лент вплоть до «Принцессы Мононоке», после чего временно отошел от дел.
Несмотря на то, что фильмы Миядзаки пользовались успехом в Японии, он долго оставался практически неизвестным на Западе — до тех пор, пока студия Miramax не приобрела права на распространение «Принцессы Мононоке» в Северной Америке. Аниме стало самым кассовым в Японии, пока его не затмил другой фильм 1997 года, «Титаник» — и первым анимационным фильмом, получившим награду в номинации «Лучший фильм» на премии Японской киноакадемии. Возвращение Миядзаки к работе ознаменовалось выходом «Унесенных призраками». Лента стала первым аниме, получившем «Оскар».
Ключевой частью работы над фильмами Миядзаки является создание раскадровок — серий изображений, которые помогают наметить последовательность событий ленты. Они очень многое значат для мастера, ведь зачастую он отказывается от написания сценариев ради спонтанности.
«К моменту начала работы над фильмом у меня нет законченной истории, — говорил он в одном из интервью. — История получает свое развитие в тот самый момент, когда я начинаю рисовать раскадровки. Мы никогда не знаем, какой у нее будет финал, и просто продолжаем работать над фильмом».
Универсальность
Миядзаки не недооценивает интеллект ребенка или его способность понимать окружающий мир. Персонажи его лент не защищены от ужасов жизни — они переживают утрату и печаль, радость, отчаяние и надежду, причем это касается как детей, так и взрослых.
Точно так же режиссер не уклоняется от рассмотрения взрослых тем. Он считает, что дети многое смогут понять, если с ними разговаривать и уметь правильно подавать информацию.
Защитник окружающей среды и сторонник феминизма
Будучи ребенком, Миядзаки был вынужден бежать из своего города во время бомбардировки. По его словам, он на всю жизнь запомнил атмосферу ужаса и небо, окрашенное в красный цвет.
Кроме того, выросший в послевоенной Японии мальчик стал свидетелем стремительной модернизации страны. Этот опыт произвел неизгладимое впечатление на Миядзаки.
В своих лентах он активно продвигает антимилитаристские и проэкологические идеи, которые во времена его прихода в анимацию были далеко не столь популярны.
В своих лентах он сосредотачивается на пасторальной элегантности холмистых пейзажей, безмятежном спокойствии покрытых мхом деревьев или идеальной ряби волны. Сам Миядзаки признает, что манера изображения природы является одной из отличительных черт анимационных фильмов, созданных в студии Ghibli: «Нас интересуют отношения не только и не столько между людьми, сколько попытки выразить в своих лентах красоту всего мира в его целостности».
Он также известен своими сильными женскими персонажами, которые частично вдохновлены покойной матерью Миядзаки, с которой у него были достаточно теплые отношения. Во многих западных мультфильмах часто встречаются четко определенные герои и злодеи, а также резкие границы между мужскими и женскими персонажами и тем, как они должны выглядеть. Однако Миядзаки в своих работах смягчает эти различия.
Многие из его персонажей, включая принцессу Навсикаю, волчицу Сан и ведьму Кики, были образцами для подражания, которые бросали вызов культурным стереотипам женственности и демонстрировали девушек, способных быть кем угодно.
В отличие от распространенных в японской анимации седзе-героинь, женские персонажи мультипликатора не инфантилизированы и не сексуализированы. Они всегда независимые, умные, любознательные, заботливые и сострадающие.
Внимание к деталям
Одна из особенностей произведений Миядзаки заключается в том, что в них не бывает «плоских» персонажей. Его герои никогда не бывают только положительными или отрицательными. Так, несмотря на свою демоническую природу, Кальцифер из «Ходячего замка» оказывается ранимым и заботливым, а Злая Ведьма вдруг превращается в симпатичную даму, трогательно дремлющую в кресле. Застенчивый и беспомощный Безликий из «Унесенных призраками» становится кровожадным хищником, пожирающим все вокруг, а потом чудесным образом трансформируется обратно.
Лучшие работы
«Навсикая из долины ветров», 1984
Лента считается первым фильмом студии, хотя была создана незадолго до ее появления. Созданная по манге, которую придумал и нарисовал сам Миядзаки, «Навсикая» задаст тон всем остальным его работам. Сильный женский персонаж, экологическая проблематика, авиация — это лишь часть элементов, которые скоро будут появляться в каждой ленте режиссера.
Действие начинается спустя тысячу лет после «семи дней огня» — войны, уничтожившей индустриальную цивилизацию. Планету покрыл ядовитый лес, и люди укрылись в Долине ветров, где правят король и его дочь с необычными способностями. Ее обитатели живут в гармонии с природой до тех пор, пока на территорию королевства не попадает корабль с загадочным грузом.
После просмотра своего первого мультфильма Миядзаки понял, что ни один персонаж, появляющийся на экране, не должен быть лишним. То же самое относится и к объектам вокруг людей. Важно, чтобы каждый их элементов находился именно там, где он должен быть с точки зрения героев.
Режиссер уделяет много внимания деталям, которые могут показаться незначительными. Он тщательно вырисовывает каждую травинку, колеблющуюся на ветру, сигаретный дым или щетину на щетке, которой героиня моет пол.
Именно благодаря таким мелочам анимационные фильмы Миядзаки хочется пересматривать снова и снова. Режиссер превращает каждый отдельный кадр в настоящее произведение искусства.
«Унесенные призраками», 2001
Одна из классических работ Миядзаки, «Унесенные призраками» — это не только самый кассовый фильм в истории японской анимации, но и первое аниме, получившее «Оскар».
Загадочная и мистическая история рассказывает о маленькой девочке Тихиро, которая оказывается в странном мире, наполненном призраками. Ее родители превращаются в свиней и становятся пленниками злой ведьмы Юбабы. Теперь Тихиро предстоит спасти маму и папу из лап коварной старой волшебницы, но чтобы это сделать, девочке нужно собраться с духом и устроиться к ней на работу…
Миядзаки ловко вплетает в повествование вопросы о жизни и смерти, дружбе и любви, а также размышляет о том, что значит расти и взрослеть в мире, который мы не всегда понимаем.
«Принцесса Мононоке», 1997
Принцесса Мононоке ворвалась в японские кинотеатры в 1997 году, быстро став самым кассовым фильмом своего времени. Часто описываемый как «аниме-эпопея», это фильм полон монстров и сражений, хотя не лишен и романтической составляющей.
Его главные герои — Мононоке, принцесса, которая защищает свой лес и его богов от злобной повелительницы Эбоси, и принц Ашитаки, проклятый воин, которых в поисках противоядия отправляется в загадочную страну, где идет война между людьми и зверями.
Некоторые сцены аниме изобилуют жестокостью, которая еще раз доказывает, что фильмы студии Ghibli ориентированы далеко не только на детскую аудиторию.
«Ходячий замок», 2004
Сделанный в знак протеста против войны в Ираке, «Ходячий замок» оказался невероятным фильмом по мнению не только зрителей и критиков, но и самого Миядзаки, который считает его лучшей своей работой.
Главная героиня ленты Софи подвергается нападению Ведьмы Пустоши, которая отнимает у нее красоту и молодость. Чтобы вернуть свой облик, девушка отправляется в сельскую местность на поиски Ходячего замка волшебника Хаула. Кстати, режиссер признавался, что на этот образ его вдохновила «избушка на курьих ножках» из русской культуры!
«Ведьмина служба доставки», 1989
Картина о взрослении и поиске своего места в жизни, «Ведьмина служба доставки» рассказывает историю тринадцатилетней ведьмы Кики, которая уезжает от своих родителей, чтобы практиковать свое волшебное ремесло, и с помощью доброго пекаря открывает службу экстренной доставки.
Несмотря на простоту сюжета, эта классическая лента завоевала сердца многих своими симпатичными персонажами и добрым юмором, пронизывающим всю историю.
«Порко Россо», 1992
Искусно стилизованная анимация в очередной раз показывает нам давнюю одержимость Миядзаки летательными аппаратами, предлагая нам ошеломляющие воздушные бои над итальянскими береговыми линиями.
Марко Паггот — бывший итальянский летчик-истребитель времен Первой мировой войны — настолько разочаровался в людях, что превратился в человекоподобную свинью. Над побережьем Адриатического моря он охотится на воздушных воздушных пиратов, которые грабят торговые судна. Не в силах победить крылатого свина, пиратская банда «Мамайюто» нанимает другого аса — американского летчика Кертисса, чтобы тот сразился с Порко и победил его.
Увлечение Миядзаки итальянской культурой нигде не выражалось настолько явно, как сделано в «Порко Россо», где прекрасная природа и архитектура контрастируют с мрачной политической обстановкой в стране. Формулировка «лучше быть свиньей, чем фашистом» показывает, насколько человек готов оставаться честным перед собой до конца.