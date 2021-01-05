Добрый сказочник из Японии: Хаяо Миядзаки — 80 лет!

Он также известен своими сильными женскими персонажами, которые частично вдохновлены покойной матерью Миядзаки, с которой у него были достаточно теплые отношения. Во многих западных мультфильмах часто встречаются четко определенные герои и злодеи, а также резкие границы между мужскими и женскими персонажами и тем, как они должны выглядеть. Однако Миядзаки в своих работах смягчает эти различия.

Многие из его персонажей, включая принцессу Навсикаю, волчицу Сан и ведьму Кики, были образцами для подражания, которые бросали вызов культурным стереотипам женственности и демонстрировали девушек, способных быть кем угодно.

В отличие от распространенных в японской анимации седзе-героинь, женские персонажи мультипликатора не инфантилизированы и не сексуализированы. Они всегда независимые, умные, любознательные, заботливые и сострадающие.

Внимание к деталям

Одна из особенностей произведений Миядзаки заключается в том, что в них не бывает «плоских» персонажей. Его герои никогда не бывают только положительными или отрицательными. Так, несмотря на свою демоническую природу, Кальцифер из «Ходячего замка» оказывается ранимым и заботливым, а Злая Ведьма вдруг превращается в симпатичную даму, трогательно дремлющую в кресле. Застенчивый и беспомощный Безликий из «Унесенных призраками» становится кровожадным хищником, пожирающим все вокруг, а потом чудесным образом трансформируется обратно.

Лучшие работы

«Навсикая из долины ветров», 1984

Лента считается первым фильмом студии, хотя была создана незадолго до ее появления. Созданная по манге, которую придумал и нарисовал сам Миядзаки, «Навсикая» задаст тон всем остальным его работам. Сильный женский персонаж, экологическая проблематика, авиация — это лишь часть элементов, которые скоро будут появляться в каждой ленте режиссера.

Действие начинается спустя тысячу лет после «семи дней огня» — войны, уничтожившей индустриальную цивилизацию. Планету покрыл ядовитый лес, и люди укрылись в Долине ветров, где правят король и его дочь с необычными способностями. Ее обитатели живут в гармонии с природой до тех пор, пока на территорию королевства не попадает корабль с загадочным грузом.

После просмотра своего первого мультфильма Миядзаки понял, что ни один персонаж, появляющийся на экране, не должен быть лишним. То же самое относится и к объектам вокруг людей. Важно, чтобы каждый их элементов находился именно там, где он должен быть с точки зрения героев.

Режиссер уделяет много внимания деталям, которые могут показаться незначительными. Он тщательно вырисовывает каждую травинку, колеблющуюся на ветру, сигаретный дым или щетину на щетке, которой героиня моет пол.

Именно благодаря таким мелочам анимационные фильмы Миядзаки хочется пересматривать снова и снова. Режиссер превращает каждый отдельный кадр в настоящее произведение искусства.

«Унесенные призраками», 2001

Одна из классических работ Миядзаки, «Унесенные призраками» — это не только самый кассовый фильм в истории японской анимации, но и первое аниме, получившее «Оскар».

Загадочная и мистическая история рассказывает о маленькой девочке Тихиро, которая оказывается в странном мире, наполненном призраками. Ее родители превращаются в свиней и становятся пленниками злой ведьмы Юбабы. Теперь Тихиро предстоит спасти маму и папу из лап коварной старой волшебницы, но чтобы это сделать, девочке нужно собраться с духом и устроиться к ней на работу…

Миядзаки ловко вплетает в повествование вопросы о жизни и смерти, дружбе и любви, а также размышляет о том, что значит расти и взрослеть в мире, который мы не всегда понимаем.

«Принцесса Мононоке», 1997

Принцесса Мононоке ворвалась в японские кинотеатры в 1997 году, быстро став самым кассовым фильмом своего времени. Часто описываемый как «аниме-эпопея», это фильм полон монстров и сражений, хотя не лишен и романтической составляющей.

Его главные герои — Мононоке, принцесса, которая защищает свой лес и его богов от злобной повелительницы Эбоси, и принц Ашитаки, проклятый воин, которых в поисках противоядия отправляется в загадочную страну, где идет война между людьми и зверями.

Некоторые сцены аниме изобилуют жестокостью, которая еще раз доказывает, что фильмы студии Ghibli ориентированы далеко не только на детскую аудиторию.

«Ходячий замок», 2004

Сделанный в знак протеста против войны в Ираке, «Ходячий замок» оказался невероятным фильмом по мнению не только зрителей и критиков, но и самого Миядзаки, который считает его лучшей своей работой.

Главная героиня ленты Софи подвергается нападению Ведьмы Пустоши, которая отнимает у нее красоту и молодость. Чтобы вернуть свой облик, девушка отправляется в сельскую местность на поиски Ходячего замка волшебника Хаула. Кстати, режиссер признавался, что на этот образ его вдохновила «избушка на курьих ножках» из русской культуры!

«Ведьмина служба доставки», 1989

Картина о взрослении и поиске своего места в жизни, «Ведьмина служба доставки» рассказывает историю тринадцатилетней ведьмы Кики, которая уезжает от своих родителей, чтобы практиковать свое волшебное ремесло, и с помощью доброго пекаря открывает службу экстренной доставки.

Несмотря на простоту сюжета, эта классическая лента завоевала сердца многих своими симпатичными персонажами и добрым юмором, пронизывающим всю историю.

«Порко Россо», 1992

Искусно стилизованная анимация в очередной раз показывает нам давнюю одержимость Миядзаки летательными аппаратами, предлагая нам ошеломляющие воздушные бои над итальянскими береговыми линиями.

Марко Паггот — бывший итальянский летчик-истребитель времен Первой мировой войны — настолько разочаровался в людях, что превратился в человекоподобную свинью. Над побережьем Адриатического моря он охотится на воздушных воздушных пиратов, которые грабят торговые судна. Не в силах победить крылатого свина, пиратская банда «Мамайюто» нанимает другого аса — американского летчика Кертисса, чтобы тот сразился с Порко и победил его.

Увлечение Миядзаки итальянской культурой нигде не выражалось настолько явно, как сделано в «Порко Россо», где прекрасная природа и архитектура контрастируют с мрачной политической обстановкой в стране. Формулировка «лучше быть свиньей, чем фашистом» показывает, насколько человек готов оставаться честным перед собой до конца.