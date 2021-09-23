Добровольные дружины выходят на охрану порядка Бобруйска

Общественный порядок в нашем городе охраняет не только милиция. Помогают ей в этом добровольные дружины. Сегодня, на территории города действует семьдесят семь добровольных дружин, созданные на предприятиях и в учебных заведениях. Пятнадцать из них являются молодежными. Ежедневно члены дружин выходят на улицы города с целью оказания содействия в поддержании правопорядка. Совместные патрулирования с сотрудниками 3-й отдельной роты полка патрульно-постовой службы милиции, обеспечение общественного порядка на железнодорожных объектах и дорогах Бобруйска оказывают весомую помощь в поддержании порядка в городе. В 2015 году дружинами было выявлено более двух тысяч правонарушителей.

Значительное количество добровольных дружин закреплены за советами общественных пунктов охраны порядка. Члены добровольных дружин оказывают помощь участковым инспекторам милиции при разбирательстве с задержанными, проведении рейдов при профилактических отработках территории г. Бобруйска, так же оказывают помощь по охране общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий.

С целью координации деятельности добровольных дружин г. Бобруйска в администрациях Ленинского и Первомайского районов города созданы штабы. Общую координацию осуществляет Бобруйский городской штаб добровольных дружин, который был создан в декабре 2006 года.

Ежегодно среди добровольных дружин проводится смотр-конкурс, где по результатам работы определяется лучший общественный пункт охраны порядка, лучшая добровольная дружина, лучший дружинник, лучший совет общественного пункта, лучшее подразделение по охране порядка.

Оценивая вклад добровольных дружин в дело охраны правопорядка, можно смело утверждать, что их деятельность – дело огромное и нужное. В современном обществе дружины должны жить.

Не случайно местными органами власти, управлением внутренних дел постоянно проводится целенаправленная работа, направленная на популяризацию участия общественных формирований правоохранительной направленности в обеспечении правопорядка. Плоды этой работы выражаются в постоянно растущей численности дружинников. Все чаще в общее дело борьбы с нарушителями порядка вовлекается молодежь.

Так, 23.09.2015 года был организован и проведен учебно-методический сбор на базе ГУО «Бобруйский механико-технологический колледж». Участие в данном сборе принимали заместители директоров по воспитательной работе, командиры и члены молодежных добровольных дружин учреждений образования Первомайского района г. Бобруйска, УВД Бобруйского горисполкома, 3-ей отдельной роты полка ППСМ УВД Могоблисполкома.

Сегодня, имея такую поддержку в лице добровольных дружин в обеспечении правопорядка в городе, можно быть уверенными, что бобруйчане и гости города могут чувствовать себя в безопасности.