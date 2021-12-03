Ежегодно 3 декабря отмечается день добра и милосердия – Международный день инвалидов. Это одна из возможностей обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и поддержке.

К Международному дню инвалидов 1 декабря 2021 года сектором по работе среди детей ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» была проведена концертная программа «Доброта спасет мир!» для детей УО «Бобруйская государственная специальная общеобразовательная школа- интернат для детей с нарушением слуха».

Свое хорошее настроение и незабываемое впечатление гостям концертной программы подарили коллективы художественного творчества ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»: образцовый хореографический коллектив «Крынічка» и народный ансамбль танца «Прыгажосць». Также своим творчеством поделился театр жестовой песни «Лучики надежды» УО «Бобруйская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха». Зрители аплодисментами и теплыми улыбками встречали всех участников концертной программы.

Дворец искусств в этот особенный день желает мужественным и сильным людям не падать духом, ставить перед собой определенные цели, верить в свои силы и добиваться их несмотря ни на что.

Культорганизатор сектора по работе среди детей ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» Наталья Давидович

Фото Ольга Павколас

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