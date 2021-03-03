До семи градусов тепла. Погода на 4 марта
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В четверг ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, утром местами по Витебской области, днем во многих районах выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем по югу с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - 1-7 градусов тепла.
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