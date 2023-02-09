До плюс двух градусов и без осадков будет сегодня в Беларуси
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До плюс двух градусов и без осадков будет сегодня в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха днем составит минус 3 - плюс 2 градуса.
По материалам belta.by.
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