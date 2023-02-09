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Погода

До плюс двух градусов и без осадков будет сегодня в Беларуси

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До плюс двух градусов и без осадков будет сегодня в Беларуси

До плюс двух градусов и без осадков будет сегодня в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха днем составит минус 3 - плюс 2 градуса.

По материалам belta.by.

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