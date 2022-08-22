До новых встреч, Полесье! Пресс-тур по Гомельской области прошел для журналистов со всей республики

Программа мероприятия стартовала с посещения Гомельского дворцово-паркового ансамбля – одного из старейших и наиболее авторитетных музеев Беларуси. Далее – самая большая в Республике кондитерская фабрика «Спартак»: журналисты увидели полный цикл приготовления сладкой продукции, и, конечно, порадовали вкусовые рецепторы.

Покинув областной центр, пресс-десант высадился в Калинковичском районе, здесь посетили стеллу в честь добытой 100-миллионной тонны нефти, а в столице белорусского юмора – деревне Малые Автюки – с хлебом-солью, песнями, шутками-прибаутками их встречали участницы народного ансамбля.

Еще одной локацией на карте Калинковичского района стала древнейшая в Беларуси стоянка первобытного человека в деревне Юровичи, которой примерно 26000 лет. На территории музея можно увидеть панораму, отображающую жизнь первобытных людей с элементами их быта и труда. А главным экспонатом стал многометровый мамонтенок Юрик, который ждет новых посетителей.

Недалеко от деревни Антоновка того же Калинковичского района состоялась военно-историческая реконструкция боя по ликвидации секретной взлетно-посадочной полосы, ее посвятили памятной дате: 80-летию образования первого партизанского отряда на Полесье. Получилось невероятно эмоционально, красочно и с огоньком. В зрелищных боевых действиях приняли участие и наши земляки из клуба военно-исторической реконструкции «Бобруйский рубеж, за что, кстати, получили заслуженный диплом от руководства Калинковичского района. Руководитель клуба Сергей Бутовский рассказал, что с реконструкциями они выступают по всей Беларуси, потому что видят искренний живой отклик у зрителей, особенно у самых маленьких, и хотят привить патриотические чувства подрастающему поколению, посетив как можно больше городов.

Уже поздним вечером журналисты посетили исторический центр «Мозырский замок», где узнали о вехах исторического развития и становления края.

Самым насыщенным стал второй день пресс-тура: журналисты приняли участие в VII международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья», который прошел в поселке Лясковичи Петриковского района . Гостеприимством полешуков по предварительным подсчетам прониклись более 30 тысяч гостей.

Стилизованные подворья и национальные костюмы, народные ремесла и мастер-классы, творческие коллективы не только из Беларуси, но и из стран ближнего зарубежья, традиционные национальные угощения, конкурсы, игры и народные забавы – каждый смог найти на празднике занятие по душе, окунуться в атмосферу самобытности уникальной культуры белорусского Полесья и прикоснуться к колориту стародавних традиций, а главное – еще больше сплотиться и почувствовать себя единой нацией.

Не только славными традициями прошлого богата Полесская земля, этот край и сейчас богат талантливыми и творческими людьми. Гвоздем фестивальной программы стал конкурс красоты, грации и талантов «Палеская прыгажуня-2022». За звание королевы Полесья поборолись 11 красавиц, победительницей стала участница из Мозыря Валерия Ярош – артистка заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля народной песни «Живица».

Завершился фестиваль ночной дискотекой, зрелищным водным флайборд-шоу над Припятью и праздничным салютом.

До новых встреч, Полесье!