До Нового года осталось 10 дней. Посмотрите как украшен праздничный Бобруйск
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Фотографии: Александр Анташкевич, Виктор Чабан
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.
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