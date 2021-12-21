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До Нового года осталось 10 дней. Посмотрите как украшен праздничный Бобруйск

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До Нового года осталось 10 дней. Посмотрите как украшен праздничный Бобруйск

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.

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