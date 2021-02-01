До минус шестнадцати и гололед. Погода на 1 февраля
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Сегодня будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Лишь местами по северу пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 11 до минус 5 градусов, при прояснениях - до минус 12-16. Днем будет от 3 до 8 градусов мороза.
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