До минус шестнадцати и гололед. Погода на 1 февраля

Сегодня будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Лишь местами по северу пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 11 до минус 5 градусов, при прояснениях - до минус 12-16. Днем будет от 3 до 8 градусов мороза.