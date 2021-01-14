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До минус двадцати двух градусов. Погода на 15 января

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До минус двадцати двух градусов. Погода на 15 января

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, а днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит минус 13-19 градусов, местами - 20-22 градуса мороза, в юго-западных районах Беларуси будет минус 9-12 градусов.

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