До минус двадцати двух градусов. Погода на 15 января

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, а днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит минус 13-19 градусов, местами - 20-22 градуса мороза, в юго-западных районах Беларуси будет минус 9-12 градусов.