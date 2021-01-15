До двадцати шести градусов мороза. Погода на 16 января

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса мороза, местами при прояснениях - минус 25-26, по юго-западу - минус 15-17. Днем будет 15-20 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 9-14.