До двадцати шести градусов мороза. Погода на 16 января
45 0
0
Фотографии: pixabay.com / aiky82
В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса мороза, местами при прояснениях - минус 25-26, по юго-западу - минус 15-17. Днем будет 15-20 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 9-14.
Читайте
также
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости