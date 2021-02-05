До двадцати двух градусов мороза. Погода на 6 февраля

В субботу ночью будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег. Днем будет без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза, при прояснениях - минус 19-22, в южных районах - минус 8-11. Днем будет 9-15 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 6-8.