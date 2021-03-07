До девяти градусов мороза. Погода на 8 марта
51 0
0
Фотографии: pixabay.com / nikolai17
Завтра ожидается переменная облачность. Ночью во многих районах, днем местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, ночью местами сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза. Днем будет от минус 6 до нуля градусов, по югу до 2 градусов тепла.
0
Читайте
также
также
-
До девяти градусов мороза. Погода на 8 марта
-
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 марта из-за сильного ветра
-
До 12 градусов мороза. Погода на 6 марта
-
Снег и до -12°С. Погода на 5 марта
-
“Белпочта” досрочно выплатит пенсии в преддверии 8 марта
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости