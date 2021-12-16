До 7 тонн за тренировку. Разговор с юной чемпионкой Екатериной Полищук

В начале декабря в гродненском спортивном комплексе «Неман» прошли республиканские соревнования по гиревому спорту. Мужчины и женщины, причем без возрастных ограничений, состязались в двое­борье. Не осталась без наград и команда из нашего города. Обратите внимание на возраст бобруйских атлетов: 13-летний

Александр Горбылев (ученик 7-го класса средней школы №17) взял «золото» в «рывке», 21-летняя Екатерина Бегунович завоевала две серебряные медали и одну бронзовую, 16-летняя Екатерина Полищук (учащаяся торгово-экономического колледжа) в своей весовой категории стала лучшей в «толчке» и второй в «рывке» – золотая медаль в сумме. С юной чемпионкой мы и поговорили после ее возвращения в Бобруйск.

– Катя, почему гиревой спорт и сколько уже им занимаешься?

– С прошлого года. Сама я из Кировского района, поступила в бобруйский торгово-экономический колледж. Проживая в общежитии на Крылова, пришла в наш спортзал – думала для поддержания формы каким-нибудь фитнесом позаниматься. Но тренер Владимир Владимирович Горбылев (мастер спорта Республики Беларусь, судья международной категории – ред.) предложил попробовать гири. И мне понравилось, я увлеклась.

– А как отнеслись к твоему «увлечению» друзья-подруги, родители?

– Если честно, подруги поначалу были в шоке. Мол, не женский вид спорта, тяжело… А родители нормально – поддерживают и одобряют.

– В чем заключаются тренировки и насколько они частые?

– Занимаюсь три раза в неделю примерно по часу. Начинается тренировка с обязательных разминки, разогрева, а затем уже тренер дает задание, комплекс упражнений.

– Прикидывала, сколько килограммов поднимаешь над головой за час занятий?

– До семи тонн.

– А какой у тебя на сегодня личный рекорд?

– В «толчке» – 17 раз, в «рывке» – 54. Это с гирей в 16 килограммов.

– Катя, соревнования в Гродно для тебя были не первые?

– Нет, я уже участвовала в городских соревнованиях, а буквально месяц назад стала второй на открытом чемпионате Минска.

Поделился своими впечатлениями и Владимир Горбылев:

– Когда ехали в Гродно, на награды, конечно, рассчитывали, но не думали, что «выстрелим» настолько успешно. Все-таки это были состязания для взрослых, опытных атлетов. Удивила и Екатерина, которая в своей весовой категории 60 килограммов обошла четверых соперниц. А еще хотелось бы поблагодарить директора нашего колледжа Наталью Владимировну Михайлову, которая, будучи неравнодушной к занятиям физкультурой и спортом, всячески поддерживает наши начинания.