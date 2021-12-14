До -7°С ожидается в Беларуси 14 декабря

Во вторник будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем местами по Гродненской области небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 5 до 1 градуса тепла, ночью при прояснениях - до 7 градусов мороза.