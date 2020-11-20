До -6°С будет в Беларуси ночью 21 ноября

До 6 градусов мороза будет в Беларуси ночью 21 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от 1 градуса мороза до 4 тепла.