До -6°С будет в Беларуси ночью 21 ноября
belta.by 47 0
До 6 градусов мороза будет в Беларуси ночью 21 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от 1 градуса мороза до 4 тепла.
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