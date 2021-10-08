До -5°С ожидается в Беларуси в ночь на 9 октября
belta.by 22 0
До 5 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 9 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В субботу, 9 октября, ожидается небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, 3-8 м/с.
Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 5, местами температура будет составлять 1-3 градуса выше нуля. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.
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