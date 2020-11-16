До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября

17 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Преобладание облачной погоды. Ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью от -5°С по востоку до +7°С по западу страны, днем -2..+4°С, по юго-западу республики она составит +5..+10°С. Атмосферное давление будет расти.