До +4°С ожидается в Беларуси 3 января

В ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. Во многих районах прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог - гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток - от минус 2 до 4 градусов тепла.