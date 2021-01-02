До +4°С ожидается в Беларуси 3 января
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Фотографии: pixabay.com / federicomaderno
В ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. Во многих районах прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог - гололедица.
Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток - от минус 2 до 4 градусов тепла.
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