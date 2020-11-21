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До -4°С будет в Беларуси ночью 22 ноября

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До -4°С будет в Беларуси ночью 22 ноября

В воскресенье будет преобладать облачная погода. На большей части страны прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный порывистый, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет от нуля до 6 тепла.

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