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Погода

До +31 ожидается в Могилевской области 29 августа, местами кратковременные дожди, грозы

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До +31 ожидается в Могилевской области 29 августа, местами кратковременные дожди, грозы

В понедельник, 29 августа, по Могилевской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.  Температура воздуха минимальная ночью +12 +17°С, максимальная днем +26 +31°С.

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