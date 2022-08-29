До +31 ожидается в Могилевской области 29 августа, местами кратковременные дожди, грозы

В понедельник, 29 августа, по Могилевской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12 +17°С, максимальная днем +26 +31°С.