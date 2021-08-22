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Погода

До +26°С и без осадков будет в Беларуси 23 августа

belta.by 151 0

До +26°С и без осадков будет в Беларуси 23 августа

В Беларуси 23 августа прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер будет неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

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