До +26°С и без осадков будет в Беларуси 23 августа
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В Беларуси 23 августа прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер будет неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.
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