«До 24-го года вы можете не переживать, что украдут ваши деньги». После звонков от неизвестных с карты бобруйчанки исчезли почти две тысячи рублей…

По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Для установления дословного содержания разговоров потерпевшей с неизвестными лицами управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области было поручено проведение судебной фоноскопической экспертизы. Результаты экспертизы позволили узнать, что именно злоумышленники говорили потерпевшей для того, чтобы заполучить от неё нужные данные.

Все началось со звонка на мобильный телефон с иностранного номера (+377 – это телефонный код Княжества Монако, впрочем, вероятно, это код виртуального номера, который преступники приобрели или создали для использования в криминальных целях). Обратившись к потерпевшей по имени и фамилии, неизвестный представился как «Александр Анатольевич, главный менеджер» известного белорусского банка и поинтересовался, производила ли она какие-либо операции по счетам, не потеряла ли карту. Для убедительности стал называть первые числа номера карты женщины. Уточнив у нее остаток по счету, сказал, что переключает звонок «на старшего финансового специалиста, он вам установит защиту по вашей карте. Потому что кто-то пытался воспользоваться вашей картой без вашего ведома». Далее в разговор включился «старший финансовый специалист Сергеев Павел», который, назвав первые числа номера карты бобруйчанки, попросил ее сообщить номер полностью, а также срок действия карты якобы для перепроверки. Далее «финансовый специалист» сообщил, что им бесплатно установлена защита счета от преступных посягательств на весь срок действия карты: «…то есть до 24-го года вы можете не переживать, что украдут ваши деньги».

После чего он якобы стал направлять бобруйчанке смс-сообщения «для отмены действий, которые вы не совершали», «на закрытие кредита, который вы не оформляли», и просил ее называть цифры из поступивших ей сообщений от банка. Женщина сообщила все коды, не обращая внимания, что в этих же смс банк предупреждает ее о возможной краже денег с карты.

Узнав, что у бобруйчанки имеется еще и карта рассрочки с лимитом в 2 тысячи рублей, «финансовый специалист» проделал те же действия и со второй карточкой, без труда узнав и ее номер, и все коды.

Называя свою жертву «уважаемый клиент», для усыпления бдительности «специалисты» говорили потерпевшей, что «это в целях безопасности, это все так нужно, не волнуйтесь». Также просили в случае поступления на телефон других звонков, не принимать их. Не понимая, что происходит на самом деле, бобруйчанка от души благодарила злоумышленников: «Спасибо большое за спасение».

Операцию по хищению денежных средств прервал звонок уже из реального банка – там увидели, что с карты рассрочки совершены два денежных перевода на общую сумму 1800 рублей. Об этом сотрудница банка сообщила держателю карты, которая в свою очередь пояснила, что сама не совершала переводы, но только что ей звонили из банка и устанавливали защиту карты.

Ответ сотрудницы банка был неутешительным: «К сожалению, вам звонили мошенники и таким образом списали у вас денежные средства. Банк таким не занимается…».

«Злоумышленники, преследующие цель хищения денег с банковских карт, пытаются создать видимость, что они владеют информацией о личных данных держателя карты и данных по самой карте, чем вызывают доверие у граждан. На самом деле, прояви пользователь большую бдительность и критичность при разговоре со злоумышленниками, возможно, хищения удалось бы избежать, – говорит заместитель начальника управления технических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области подполковник юстиции Максим Шкредов. – Во избежание таких ситуаций еще раз напоминаю гражданам о простейших правилах цифровой безопасности: не отвечайте на звонки с иностранных номеров от неизвестных абонентов, в приложении Viber включите функцию «защита от лишних звонков». Если вы уже ответили на звонок и разговариваете с человеком, представившимся сотрудником банка, Интернет-магазина или силового ведомства, по ходу разговора будьте очень внимательными, задавайте уточняющие вопросы, скажите, что готовы лично подойти по нужному адресу. Не сообщайте никому персональные данные, номера банковских карт и коды из смс-сообщений, логины и пароли, не устанавливайте никакие приложения по просьбе незнакомцев. Проведите профилактическую беседу по вопросам информационной безопасности с детьми и пожилыми родителями».

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области