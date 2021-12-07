До -23°С ожидается в Беларуси 8 декабря

До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Гомельской области пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Местами будет изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-23, по юго-востоку - минус 5-10. Днем будет от минус 4 по югу до 14 градусов ниже нуля по северу.