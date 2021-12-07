Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

До -23°С ожидается в Беларуси 8 декабря

belta.by 58 0

До -23°С ожидается в Беларуси 8 декабря

 До 23 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Гомельской области пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Местами будет изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов мороза, при прояснениях - минус 18-23, по юго-востоку - минус 5-10. Днем будет от минус 4 по югу до 14 градусов ниже нуля по северу.

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »