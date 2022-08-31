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До +20°С и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 1 сентября

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До +20°С и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 1 сентября

До плюс 20 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 1 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, по северо-востоку порывы могут усилиться до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, а днем плюс 13-18 градусов. По югу страны воздух прогреется до 20 градусов тепла.

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