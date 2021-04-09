0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

До +19°С ожидается в Беларуси 10 апреля

30 0

До +19°С ожидается в Беларуси 10 апреля

В субботу будет переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13-19 градусов.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿