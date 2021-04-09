До +19°С ожидается в Беларуси 10 апреля
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Фотографии: pixabay.com / anykeep
В субботу будет переменная облачность. Прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13-19 градусов.
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