До +19°С и переменная облачность. Погода на 11 апреля

В воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет 13-19 градусов тепла.