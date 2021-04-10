До +19°С и переменная облачность. Погода на 11 апреля
137 0
0
Фотографии: pixabay.com / martin_hetto
В воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный, днем местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет 13-19 градусов тепла.
0
Читайте
также
также
-
До +19°С и переменная облачность. Погода на 11 апреля
-
До +19°С ожидается в Беларуси 10 апреля
-
«Волосы дыбом встают от мыслей». Гиперопека или вседозволенность: как бобруйчане воспитывают детей
-
В Беларуси 9 апреля ожидается до +12°С
-
Дождь и мокрый снег. Погода на 8 апреля
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости