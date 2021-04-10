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До +19°С и переменная облачность. Погода на 11 апреля

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До +19°С и переменная облачность. Погода на 11 апреля

В воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет 13-19 градусов тепла.

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