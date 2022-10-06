До +19 °С. Бабье лето пришло в Беларусь
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В пятницу, 7 октября, переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, 4–9 метров в секунду, днем в северных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3…+9 °С, днем +12…+19 °С.
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