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Погода

До +19 °С. Бабье лето пришло в Беларусь

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До +19 °С. Бабье лето пришло в Беларусь

В пятницу, 7 октября, переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, 4–9 метров в секунду, днем в северных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3…+9 °С, днем +12…+19 °С.

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