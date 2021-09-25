До +18°С ожидается в Беларуси 26 сентября

До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преимущественно без осадков, только ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, по востоку порывистый.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем будет 12-18 выше нуля.