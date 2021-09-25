До +18°С ожидается в Беларуси 26 сентября
belta.by 88 0
До 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет преимущественно без осадков, только ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, по востоку порывистый.
Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем будет 12-18 выше нуля.
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