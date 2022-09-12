До +18°С и без осадков ожидается в Беларуси 13 сентября

До +18°С и без существенных осадков ожидается в Беларуси 13 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем - без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов, днем - 13-18 градусов тепла.