До -17°С ожидается в Беларуси 29 декабря

До 17 градусов мороза ожидается в Беларуси 29 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов мороза, при прояснениях до 15-17. Днем будет 4-10 ниже нуля.