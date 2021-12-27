До -17°С ожидается в Беларуси 28 декабря
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До 17 градусов мороза ожидается в Беларуси 28 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу небольшой снег. Ночью и утром местами по стране ожидается туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16-17. Днем будет 4-10 градусов ниже нуля.
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