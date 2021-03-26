До 17 градусов тепла. Погода на 27 марта
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Фотографии: pixabay.com / heungsoon
В субботу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с, днем местами по западу с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 11-17 градусов тепла.
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