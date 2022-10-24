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Погода

До +16°С ожидается в Беларуси 25 октября

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До +16°С ожидается в Беларуси 25 октября

До плюс 16 градусов ожидается в Беларуси 25 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 

Во вторник, 25 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди, утром и днем также временами ожидаются дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 градусов на северо-востоке до плюс 11 градусов на юго-западе. Днем воздух прогреется до плюс 9-14 градусов, по юго-западу до плюс 16 градусов.

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