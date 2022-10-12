До +16°С ожидается в Беларуси 13 октября
4 0
Без осадков и до плюс 16 градусов обещают синоптики 13 октября в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачная с прояснениями погода, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах сгустится туман.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит плюс 1-6 градусов. Местами будут заморозки от 0 до минус 3. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
До +16°С ожидается в Беларуси 13 октября
-
До +15°С днем и ночные заморозки ожидаются в Беларуси 12 октября
-
Температурный фон останется весьма комфортным на этой неделе
-
Белгидромет: в ближайшие дни на реках Беларуси сохранится рост уровней воды
-
До +19 °С. Бабье лето пришло в Беларусь