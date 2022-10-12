До +16°С ожидается в Беларуси 13 октября

Без осадков и до плюс 16 градусов обещают синоптики 13 октября в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачная с прояснениями погода, ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах сгустится туман.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит плюс 1-6 градусов. Местами будут заморозки от 0 до минус 3. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.