До -16°С ожидается в Беларуси 10 марта

В среду будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь по северу страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, по северо-востоку при прояснениях - минус 13-16. Днем будет от минус 4 по северу до плюс 4 по юго-западу страны.