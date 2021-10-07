До +15°С ожидается в Беларуси 7 октября
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Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 7 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, ночью по западу - порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, местами по востоку Витебской и во многих районах Могилевской и Гомельской областей заморозки от 0 до 3. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.
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