До +15°С ожидается в Беларуси 7 октября

Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 7 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, ночью по западу - порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, местами по востоку Витебской и во многих районах Могилевской и Гомельской областей заморозки от 0 до 3. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.