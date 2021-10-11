До +15°С ожидается в Беларуси 11 октября

Заморозки до минус 5 градусов ожидаются на большей части территории Беларуси в ночь на 11 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник днем ожидается переменная облачность, ночью малооблачно, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный слабый до умеренного.

Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 5, местами будет 1-4 градуса выше нуля. Днем будет 9-15 градусов тепла.