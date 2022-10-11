До +15°С днем и ночные заморозки ожидаются в Беларуси 12 октября
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До плюс 15 градусов днем и ночные заморозки от 0 до минус 2 градусов ожидаются в Беларуси 12 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Погода ожидается преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Местами будут ночные заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9-15 градусов.
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